Brüssel (AFP) Die Nato sieht die Asyl-Gesuche türkischer Offiziere in Deutschland nach dem gescheiterten Militärputsch vom Juli als nationale Angelegenheit. "Asyl-Anträge müssen von nationalen Behörden beurteilt werden", sagte eine Nato-Vertreterin am Montag auf AFP-Anfrage. "Die Nato spielt in diesem Verfahren keine Rolle." Nach Medienberichten haben in Deutschland seit dem Putschversuch gegen die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan rund 40 türkische Nato-Soldaten Asyl beantragt.

