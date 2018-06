Wien (AFP) Nach der Beilegung der Regierungskrise in Österreich hat der Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern ein Vollverschleierungsverbot im öffentlichen Raum angekündigt. Seine Regierung setze auf die Grundsätze einer offenen Gesellschaft und diese erfordere eine offene Kommunikation, erklärte Kern am Montag in Wien.

