Köln (SID) - FUSSBALL: Hannover 96 winkt in der 2. Fußball-Bundesliga der Sprung an die Tabellenspitze. Mit einem Heimsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern können die Niedersachsen am Erzrivalen Eintracht Braunschweig vorbeiziehen. Die Begegnung vom 18. Spieltag beginnt um 20.15 Uhr.