Washington (AFP) US-Präsident Donald Trump will Mitte Februar den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu in Washington empfangen. Netanjahu werde am 15. Februar im Weißen Haus erwartet, teilte Trumps Sprecher Sean Spicer am Montag mit. Bereits vorige Woche hatte das Weiße Haus Netanjahus Besuch für kommenden Monat angekündigt, jedoch ohne einen konkreten Termin zu nennen.

