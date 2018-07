Tübingen (AFP) Eine Mutter, die in der vergangenen Woche im baden-württembergischen Bad Wildbad ihre fünfjährige Tochter tötete, hat in der Psychiatrie Suizid begangen. Die 41-Jährige sei am Montagmorgen tot in ihrem Zimmer in einer psychiatrischen Klinik gefunden worden, teilten die Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidium Karlsruhe am Dienstag mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.