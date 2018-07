Köln (SID) - Patrick Hager von den Kölner Haien sowie Tim Conboy von der Düsseldorfer EG stehen ihren Klubs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vorerst nicht zur Verfügung. Der DEL-Disziplinarausschuss verhängte gegen beide jeweils eine Sperre von zwei Spielen plus Geldstrafen in nicht genannter Höhe.

Hager hatte im Spiel gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven am Sonntag (3:2) seinen Gegenspieler Atte Pentikäinen mit dem Schläger am Kopf getroffen, Conboy seinen Kontrahenten Alexander Weiss beim Sieg gegen die Grizzlys Wolfsburg (2:0) gefährlich in die Bande gecheckt.

Für die Aktionen sprach der DEL-Disziplinarausschuss jeweils eine Ein-Spiel-Sperre aus, ein weiteres Match müssen die Spieler wegen Vorstrafen aussetzen.