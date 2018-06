Mönchengladbach (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat mit einer B-Elf einen Test gegen den VfL Bochum deutlich verloren. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking unterlag dem Zweitligisten 1:4 (0:2). Dominik Wydra (22.), Evangelos Pavlidis (40.) und Ulrich Bapoh (72. und 83.) erzielten die Tore der Gäste. Kwame Yeboah (86.) gelang der Ehrentreffer.

Nach dem 3:2-Auswärtssieg in Leverkusen zum Rückrundenstart will die Borussia ihre Aufholjagd in der Liga mit einem Erfolg gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) fortsetzen. Derzeit liegt der fünfmalige deutsche Meister auf Rang 13.