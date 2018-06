Düsseldorf (SID) - Oliver Mintzlaff hat die Messlatte für Überraschungs-Aufsteiger RB Leipzig sehr hoch gelegt. "Auf Dauer wollen wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren regelmäßig international spielen und natürlich auch deutscher Meister werden", sagte der Vorstands-Chef des Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga am Dienstag auf dem SPOBIS in Düsseldorf.

Auf dem Sport- und Business-Kongress ließ der RB-Boss keinen Zweifel daran, dass man auf Dauer zu den besten Klubs in Deutschland zählen und auch Rekordmeister Bayern München Konkurrenz machen wolle. Die Bayern seien derzeit aber von ihrer Gesamtstruktur noch ein Vorbild für Leipzig, "von dem wir viel lernen können".

Trotz der bislang so erfolgreichen Premieren-Spielzeit wollte Mintzlaff aber die Saisonziele nicht nach oben schrauben. "Wir schauen von Spiel zu Spiel. Wenn es dann schon in unserem ersten Bundesligajahr für das internationale Geschäft reicht, werden wir vorbereitet sein", sagte er vor dem Bundesliga-Spitzenspiel des Neulings am Samstag bei Vizemeister Borussia Dortmund (18.30 Uhr/Sky).