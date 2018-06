New York (AFP) Nach den von US-Präsident Donald Trump verfügten Einreiseverboten gegen Menschen aus mehreren überwiegend muslimischen Staaten haben die Vereinten Nationen für ihre eigenen Mitarbeiter Entwarnung gegeben. Die UNO habe von der US-Regierung die Zusicherung erhalten, dass ihre aus muslimischen Ländern stammenden Mitarbeiter weiter ohne Einschränkungen zum UN-Hauptsitz in New York reisen können, sagte UN-Sprecher Stéphane Dujarric am Montag.

