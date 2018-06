New York (AFP) Der Gouverneur von New York will das Recht auf Abtreibung in der Verfassung seines Bundesstaats festschreiben lassen, weil er dieses Recht durch US-Präsident Donald Trump gefährdet sieht. "Washington will die Rechte der Frauen einschränken, wir wollen sie verteidigen", erklärte der demokratische Gouverneur des US-Bundesstaats, Andrew Cuomo, am Montag (Ortszeit).

