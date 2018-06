Washington (AFP) Der US-Senat hat die Ernennung des Ölindustriellen Rex Tillerson zum neuen Außenminister vorangetrieben. In einer Vorabstimmung am Montag (Ortszeit) erhielt der Wunschkandidat von Präsident Donald Trump 56 Stimmen, 43 Senatoren votierten gegen ihn. Neben den Stimmen aller 52 republikanischen Senatoren erhielt Tillerson auch Zustimmung von vier Demokraten. Das abschließende Votum in Tillersons Bestätigungsverfahren wurde für Mittwoch angesetzt.

