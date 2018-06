Karlsruhe (AFP) Die Telekom hat in ihrem Verkaufsprospekt zum sogenannten zweiten Börsengang keine falschen Angaben gemacht und damit auch keine Anleger geschädigt. Dies entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss und bestätigte damit einen Musterentscheid des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main von 2013. Der Prospekt berichtete laut BGH vollständig über das Immobilienvermögen der Deutschen Telekom AG mit mehr als 12.000 Grundstücken und etwa 33.000 baulichen Anlagen.

