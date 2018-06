Berlin (AFP) Gegen die drei in Berlin festgenommenen Terrorverdächtigen ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat. Dies teilte der Sprecher der Strafverfolgungsbehörde, Martin Steltner, am Mittwoch auf Anfrage mit. Hintergrund sind demnach mutmaßliche Pläne der drei Männer, in das syrisch-irakische Kriegsgebiet auszureisen und sich dort für Tötungsdelikte ausbilden zu lassen.

