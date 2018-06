Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss wegen "unsportlichen Verhaltens" seiner Anhänger in zwei Fällen eine Geldstrafe in Höhe von 11.000 Euro bezahlen. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Fans der Schwaben hatten während des DFB-Pokal-Spiels beim FV Ravensburg (19. August 2016) sowie in der Bundesliga-Partie beim FC Ingolstadt (5. November) jeweils Pyrotechnik gezündet.