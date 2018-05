Sevilla (SID) - Nationalspielerin Lena Lotzen (23) hat nach 592 Tagen ihr Comeback auf dem Fußballplatz gegeben. Im Trainingslager von Meister Bayern München in Spanien kam die Offensivspielerin in einem Test gegen den FC Arsenal (3:1) ab der 61. Minute erstmals nach ihrer langwierigen Knieverletzung wieder zum Einsatz.

Die vom Verletzungspech verfolgte Europameisterin hatte seit dem WM-Achtelfinale am 20. Juni 2015 in Kanada kein Spiel mehr bestritten und sich in dieser Zeit zwei Meniskus-Operationen am linken Knie unterziehen müssen. 2014 hatte sie am selben Gelenk bereits einen Kreuzband- und Innenbandriss erlitten.