London (AFP) Nach tagelangem Zögern hat die britische Premierministerin Theresa May offene Kritik an dem Einreise-Dekret von US-Präsident Donald Trump geübt. Der Einreise-Bann für Menschen aus sieben muslimischen Staaten sei "falsch" und wirke "spalterisch", sagte May am Mittwoch bei einer Debatte im Unterhaus in London. Sie räumte ein, dass die USA ihre Regierung nicht vorab über die Maßnahme und mögliche Auswirkungen auf britische Bürger informiert hätten.

