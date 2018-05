Dubai (SID) - Titelverteidiger Marcel Kittel aus Arnstadt hat bei der Dubai-Tour auch die zweite Etappe gewonnen. Der Radprofi vom belgischen Team Quick-Step Floors überquerte nach 188 Kilometern von Dubai nach Ras al-Khaimah als Schnellster die Ziellinie und verwies die beiden Sprintspezialisten Dylan Groenewegen aus den Niederlanden (Lotto NL-Jumbo) und Jakub Mareczko (Wilier Triestina) aus Italien auf die Plätze.

Bereits am Dienstag hatte sich der 28 Jahre alte Top-Sprinter beim ersten Rennen der Saison mit über einer Radlänge Vorsprung durchgesetzt. Am Donnerstag geht es beim dritten von fünf Teilstücken über 200 Kilometer von Dubai nach Fujairah. Im Vorjahr hatte der neunmalige Tour-Etappensieger die Gesamtwertung und zwei Tagesabschnitte der Rundfahrt in den Vereinigten Arabischen Emiraten für sich entschieden.