Moskau (SID) - Der russische Leichtathletik-Verband RusAF hat die Namen von 31 Sportlern veröffentlicht, die beim Weltverband IAAF eine internationale Starterlaubnis unter neutraler Flagge beantragt haben. Die IAAF hatte den russischen Verband am 13. November 2015 nach Veröffentlichung des ersten McLaren-Reports suspendiert und die Sportler von allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. Im Dezember war die Suspendierung bestätigt worden, im Februar wird erneut darüber beraten.

Zu den Athleten, die eine Starterlaubnis beantragt haben, gehören unter anderem Iwan Uchow, Hochsprung-Olympiasieger 2012 in London, und Sergej Schubenkow, amtierender Weltmeister über 110 m Hürden. Beide peilen wie die anderen 29 Sportler die Teilnahme an der Hallen-WM am ersten März-Wochenende in Belgrad an.