Köln (SID) - Der frühere Bundesliga-Profi Aristide Bancé spielt mit Burkina Faso um den Finaleinzug beim Afrika Cup in Gabun. Der Finalist von 2013 trifft ab 20.00 Uhr in Libreville auf Rekordsieger Ägypten. Im zweiten Halbfinale am Donnerstag spielen Ghana und Kamerun gegeneinander.

Beim IAAF-Hallenmeeting in Düsseldorf starten ab 19.00 Uhr Weltmeister, Europameister und Medaillengewinner der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro. Unter anderem dabei ist Deutschlands Sportlerin des Jahres 2015, Christina Schwanitz. Die Kugelstoß-Weltmeisterin gibt ihr Saisondebüt. Der französische Sprinter Christophe Lemaitre, Bronzemedaillengewinner von Rio über 200 m, ist Top-Favorit über 60 m.