Hamburg (SID) - Nach der Absage der Weltranglistenzweiten Angelique Kerber hat Fed-Cup-Teamchefin Barbara Rittner zwei Debütantinnen und zwei "Oldies" in ihr Aufgebot für das Erstrundenduell am 11./12. Februar auf Hawaii gegen die USA berufen. Das vierköpfige Team bilden die erfahrenen Andrea Petkovic (Darmstadt) und Julia Görges (Bal Oldesloe) sowie die Neulinge Laura Siegemund (Metzingen) und Carina Witthöft (Hamburg). Das teilte der Deutsche Tennis Bund (DTB) am Mittwoch mit.

Auch US-Teamchefin Kathy Rinaldi muss auf ihre Superstars verzichten. Die Weltranglistenerste Serena Williams, die am Samstag das Finale der Australian Open gegen ihre ältere Schwester Venus gewonnen hatte, verzichtet ebenso wie ihre Schwester auf die Teilnahme. Die USA treten mit Kerber-Bezwingerin Coco Vandeweghe, Alison Riske, Shelby Rogers und Bethanie Mattek-Sands auf Hawaii an.

Rittner erklärte derweil die Zusammensetzung ihrer Mannschaft. "Laura hat sich diese Nominierung mit ihren sensationellen Leistungen der letzten Monaten mehr als verdient. Auch Carina soll nun die Chance bekommen, in den Fed Cup hineinzuschnuppern und zu lernen", sagte Rittner über ihre Entscheidung für Siegemund und Witthöft. Petkovic und Görges weisen zusammen bereits 27 Fed-Cup-Einsätze auf.

Rittner muss vor allem den Ausfall von Kerber kompensieren. Die Kielerin hatte schon vor Beginn der Australian Open wegen des Reisestresses "schweren Herzens" abgesagt und diese Entscheidung auch nach ihrem Achtelfinal-Aus gegen Vandeweghe nicht revidiert. Rittner reagierte darauf mit Verständnis, räumte aber ein: "Natürlich sind wir alle traurig und dadurch jetzt auch Außenseiter in den USA."

Kerber hatte aber betont, dass sie für das Halbfinale oder die Play-off-Partie um den Klassenerhalt im April zur Verfügung stehe. Mona Barthel (Neumünster) fehlt wegen der Reisestrapazen ebenfalls auf Hawaii.

Alle Partien in Lahaina auf der Insel Maui werden von der bezahlpflichtigen Internet-Streamingplattform DAZN übertragen. Der Livesport-Anbieter hat sich bis 2019 die Übertragungsrechte für den Fed Cup und den Davis Cup in Deutschland, Österreich und der Schweiz gesichert. In der ersten Davis-Cup-Runde trifft Deutschland am Wochenende in Frankfurt/Main auf Belgien.