Brüssel (AFP) Die in mehreren europäischen Ländern grassierende Geflügelpest hat Belgien erreicht. Der für Geflügel aller Art hochgradig tödliche Grippeerreger des Typs H5N8 sei bei mehreren Ziervögeln einer Privatperson in der Gemeinde Lebbeke in Ostflandern festgestellt worden, teilten die Behörden am Donnerstag mit. Die Stallpflicht für Geflügel sei auf Hobbyzüchter ausgeweitet worden. Bisher galt diese Vorsichtsmaßnahme nur für professionelle Betriebe, um eine mögliche Übertragung des Virus auf Zugvögel zu verhindern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.