Ankara (AFP) Beim Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Ankara hat sich der türkische Präsident kritisch zu ihrer Verwendung des Begriffs "islamistischer Terrorismus" geäußert. "Islamistischer Terror ist ein Ausdruck, den wir sehr bedauern, denn Terror ist nicht vereinbar mit dem Islam, denn Islam bedeutet Friede", sagte Recep Tayyip Erdogan am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mit Merkel im Präsidentenpalast in Ankara. "Als muslimischer Staatspräsident akzeptiere ich das nicht."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.