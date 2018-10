Washington (AFP) Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) ist am Donnerstag zu einem Besuch in den USA eingetroffen. Sein Besuch in Washington ist der erste eines deutschen Kabinettsmitglieds bei der neuen Regierung von US-Präsident Donald Trump.

