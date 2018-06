Magdeburg (AFP) Das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen-Anhalt schätzt die von einem 52-jährigen Waffennarren in Dessau gehortete Munition auf eine bis zwei Tonnen. Die Zahl der am Mittwoch gefundenen Schusswaffen könne noch nicht genau beziffert werden, weil die Prüfung noch nicht abgeschlossen sei, sagte ein LKA-Sprecher am Donnerstag in Magdeburg.

