Frankfurt/Main (AFP) Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat Ermittlungen bei der Deutschen Börse wegen möglichen Insiderhandels bestätigt. Es laufe ein Ermittlungsverfahren "gegen einen Verantwortlichen" der Deutschen Börse, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Es gebe einen Anfangsverdacht des Insiderhandels im Zusammenhang mit den Fusionsplänen mit der Londoner Börse LSE. Es gehe um Aktienkäufe Mitte Dezember 2015 - also zwei Monate vor Bekanntgabe der Fusionsgespräche.

