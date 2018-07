Freising (AFP) Bei einem Unfall auf einer Baustelle für einen Kinokomplex im bayerischen Freising sind am Donnerstag zwei Männer tödlich verunglückt. Die aus Rumänien stammenden Arbeiter im Alter von 43 und 56 Jahren seien von einem Betonlaster erfasst und zerquetscht worden, sie seien noch an der Unfallstelle verstorben, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt mit. Ein Gutachter solle nun die Unfallursache klären.

