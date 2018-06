Dortmund (SID) - Das diesjährige Final Four um den Handball-Pokal der Frauen wird am 27./28. Mai in Bietigheim-Bissingen ausgetragen. Das teilte die Handball Bundesliga Frauen am Donnerstag mit. Qualifiziert für die Endrunde in der EgeTrans Arena (4500 Plätze) sind die Bundesligisten Buxtehuder SV, TuS Metzingen, Meister Thüringer HC und SG BBM Bietigheim.

Ausgelost werden die Paarungen am 8. Februar im Anschluss an das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Bietigheim und dem THC (Beginn 20.00 Uhr).