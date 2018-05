Hamburg (SID) - Handball-Nationaltorwart Andreas Wolff hat sich in einem offenen Brief vom scheidenden Bundestrainer Dagur Sigurdsson verabschiedet. Der Isländer habe das Nationalteam zu einer "eingeschworenen Mannschaft" gemacht, die jedes Spiel mit einer "hundertprozentigen Einstellung anging, mit Leidenschaft und Kampfgeist", schreibt Wolff in einem Beitrag für die Zeitungen des Redaktionsnetzwerkes Deutschland.

Der Keeper würdigte Sigurdsson, der am Rande des Allstar-Games am Freitag vom Deutschen Handballbund (DHB) offiziell verabschiedet wird, als "sehr, sehr guten Trainer. Schade, dass wir dich verlieren."

Sigurdsson, der auf eigenen Wunsch als Nationaltrainer nach Japan wechselt, hatte die DHB-Auswahl im Sommer 2014 übernommen und 2016 in Polen sensationell zum EM-Titel geführt. Zudem holte Deutschland unter ihm Olympia-Bronze in Rio. Bei der WM zu Jahresbeginn in Frankreich scheiterte das deutsche Team allerdings schon im Achtelfinale an Katar.