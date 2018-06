Amona (AFP) In der illegalen jüdische Siedlung Amona im Westjordanland haben sich am Donnerstag weiterhin dutzende Siedler verschanzt, die sich einer Räumung des Gebiets widersetzen. Nach Angaben der israelischen Polizei weigerten sich die bis zu 150 Menschen am Vormittag, die dortige Synagoge und ein weiteres Gebäude zu verlassen. Eigentlich wollten die Behörden die Evakuierung der illegal errichteten Siedlung noch am Donnerstag abschließen.

