Dresden (SID) - Für Hoffnungsträgerin Anna Seidel beginnt der Aufbau für Pyeongchang 2018, die Teamkollegen möchten den Heimvorteil bestmöglich nutzen: Beim am Freitag beginnenden Weltcup in Dresden wollen die deutschen Shorttracker mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machen.

Im Fokus steht dabei allen voran Deutschlands beste Shorttrackerin Anna Seidel, die nach längerer Verletzungspause aufs Eis zurückkehrt. Die 18-Jährige hat ihre Startzusage gegeben und wird im 1500-m-Rennen am Samstag mit einer Wildcard auf jeden Fall dabei sein. Ob sie auch tags darauf im zweiten Lauf über diese Distanz an den Start gehen darf, hängt von der Qualifikation am Freitag ab.

"Es ist toll, den ersten großen Wettkampf nach der Verletzung im Beisein meiner Familie und meiner Freunde bestreiten zu können. Ich bin mir allerdings auch bewusst, dass die Erwartungshaltung nach der letzten Saison groß ist und ich Geduld haben muss", sagte Seidel. Ähnlich sieht dies DESG-Leistungssportreferent Matthias Kulik: "Wir sind irrsinnig froh, dass Anna wieder dabei ist. Aber sie ist noch nicht auf dem alten Niveau."

Das zweite 1500-m-Rennen wird auf jeden Fall ebenfalls mit deutscher Beteiligung ausgetragen, Bianca Walter (Dresden) erhielt hierfür eine Wildcard. Auch sind beide deutschen Staffeln in Dresden am Start. Das Ziel der deutschen Läufer, die im vorolympischen Winter der Weltspitze hinterherlaufen, sind Top-16-Platzierungen.

Seidel hatte sich im vergangenen Juni bei einem Sturz den zwölften Brustwirbel gebrochen und Bänderrisse zugezogen. Bei einer anschließenden Operation wurden ihr vier Schrauben und zwei Stäbe zur Stabilisierung eingesetzt. Als 15-Jährige stand sie bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi im Halbfinale über 1500 m und etablierte sich in der Vorsaison mit starken Leistungen in der Weltspitze. Für ihre außergewöhnlichen Leistungen wurde sie innerhalb der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) als "Kufenflitzerin des Jahres" geehrt.