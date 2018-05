Valletta (AFP) Immer mehr Tote auf der Mittelmeer-Route nach Italien und eine katastrophale Lage für Flüchtlinge in Libyen: Die EU will in der Flüchtlingskrise Stärke zeigen. Der EU-Gipfel in Malta suchte am Freitag nach Wegen, eine Lösung mit dem nordafrikanischen Bürgerkriegsland zu finden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) plädierte für einen ähnlichen Pakt wie mit der Türkei. Deutliche Kritik gab es bei dem Gipfel an US-Präsident Donald Trump.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.