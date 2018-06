Berlin (AFP) Die Zahl von Angriffen auf Flüchtlinge und ihre Unterkünfte in Deutschland ist weiterhin hoch: Im vergangenen Jahr erfasste das Bundeskriminalamt 970 Straftaten gegen Asylunterkünfte, wie das Bundesinnenministerium am Freitag in Berlin mitteilte. Dies stellt einen minimalen Rückgang gegenüber 2015 dar, wo demnach 1031 solcher Delikte registriert worden waren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.