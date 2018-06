Zürich (SID) - Der Berufungsausschuss des Fußball-Weltverbandes FIFA hat den Einspruch Boliviens gegen den Abzug von vier Punkten in der Südamerika-Qualifikation für die WM 2018 in Russland abgewiesen. Das teilte die FIFA am Freitag mit.

Der Weltverband hatte die mit 2:0 gewonnene Partie gegen Peru und das 0:0 gegen Chile Anfang September jeweils als 0:3-Niederlage gegen Bolivien gewertet, da in beiden Begegnungen der nicht spielberechtigte Nelson Cabrera eingewechselt worden war. Cabrera hatte 2007 schon ein Spiel für die Nationalmannschaft Paraguays bestritten. Der bolivianische Verband muss zudem 12.000 Schweizer Franken (rund 11.200 Euro) Strafe zahlen.

Bolivien hat als Vorletzter der WM-Qualifikation in Südamerika kaum noch Chancen auf ein Ticket für die Endrunde 2018.