Leipzig (SID) - Christian Prokop (38) wird neuer Handball-Bundestrainer. Der Coach vom Bundesliga-Überraschungsteam SC DHfK Leipzig unterschreibt beim Deutschen Handballbund (DHB) einen Fünf-Jahres-Vertrag bis 2022 ohne Ausstiegsklausel und wurde im Rahmen des Allstar-Games am Freitag in Leipzig offiziell als Nachfolger von Dagur Sigurdsson vorgestellt.

"Ich freue mich, in Zukunft mit dieser jungen und ambitionierten Mannschaft zu arbeiten", sagte der 38-Jährige: "Ich weiß, dass Dagur Sigurdsson Unglaubliches geleistet hat. Aber ich werde versuchen, die Entwicklung weiter voranzutreiben."

"Wir freuen uns, mit Prokop einen absoluten Fachmann für den deutschen Handball gewonnen zu haben. Er wird auf der Arbeit von Dagur aufbauen, aber seinen eigenen Weg finden und der Mannschaft seine Philosophie mit auf den Weg geben", sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning dem SID: "Unsere großen Ziele, die WM-Medaille im eigenen Land 2019 und Olympiasieg 2020, bleiben unberührt."

Nach wochenlangen Verhandlungen erzielten der DHB und Leipzig am Freitagvormittag eine Einigung. Prokop, der den Vorzug gegenüber Markus Baur (TBV Stuttgart) erhielt, wird seine Arbeit beim DHB offiziell am 1. Juli aufnehmen. Er soll das deutsche Team aber parallel zum Job in Leipzig möglichst schon in den wichtigen Spielen der EM-Qualifikation im Mai gegen den WM-Dritten Slowenien betreuen. Leipzig kassiert nach SID-Informationen eine Ablösesumme von 500.000 Euro.

Prokop, der in der vergangenen Spielzeit als "Trainer der Saison" ausgezeichnet wurde, galt als absoluter Wunschkandidat des Verbandes. Er ist seit 2013 Trainer in Leipzig, schaffte 2015 den Aufstieg in die Bundesliga und sorgt dort mit seinem Team als aktueller Tabellenachter für Furore. Bis zum Saisonende wird der frühere Rückraumspieler, der seinen Vertrag bei den Sachsen erst im Herbst bis 2021 verlängert hatte, weiter das Amt in Leipzig ausüben.