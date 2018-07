Lissabon (AFP) Bei einer Zeremonie zu Ehren der Meeresgöttin Yemanjá ist eine Frau in Portugal in den Atlantik gespült worden. Örtlichen Behörden zufolge suchten Rettungskräfte am Freitag weiter nach der 34-Jährigen. An der Feier Donnerstagnacht an der Costa Nova nahmen demnach trotz höchster Sturmwarnung zehn Menschen teil.

