Washington (AFP) US-Präsident Donald Trump will am Freitag eine Überarbeitung der Bankenregulierung einleiten. Er werde dazu im Laufe des Tages zwei Dekrete unterzeichnen, hieß es aus Regierungskreisen in Washington. Dabei gehe es um Vorschriften, die als Reaktion auf die Finanzkrise 2008 eingeführt wurden.

