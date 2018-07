Detroit (SID) - Torwart Thomas Greiss und Verteidiger Dennis Seidenberg haben mit den New York Islanders in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL einen Rückschlag hinnehmen müssen. Nach zuvor drei Siegen in Serie fuhr das Team von Big Apple bei den schwächer eingeschätzten Detroit Red Wings mit 4:5 als Verlierer vom Eis. Niederlagen gab es auch für die deutschen Nationalspieler Leon Draisaitl und Korbinian Holzer.

Greiss, zuletzt in Topform und mit einem hochdotierten Vertrag ausgestattet, erwischte gegen den elfmaligen Stanley-Cup-Sieger einen seiner schwächeren Tage. Von 24 Schüssen aufs Tor ließ er gleich fünf passieren. Den entscheidenden Gegentreffer kassierte der 31-Jährige durch Danny DeKeyser in der Schlussminute. Mit 53 Punkten aus 49 Spielen liegen die Islanders im Osten an elfter Stelle.

Bereits die dritte Pleite hintereinander kassierten die Edmonton Oilers beim 1:2 bei den Carolina Hurricanes. Der 21-Jährige Draisaitl suchte von seiner Mannschaft zwar am häufigsten den Torerfolg (viermal), konnte die erneute Enttäuschung aber nicht verhindern. Holzers Anaheim Ducks unterlagen mit 1:2 bei den Florida Panthers. Im Westen liegen Anaheim und Edmonton weiter auf den Positionen vier und fünf.

Tom Kühnhackl kam beim 4:3 seiner Pittsburgh Penguins gegen die Columbus Blue Jackets nicht zum Einsatz.