Monaco (SID) - Weltmeister Julian Draxler bleibt mit dem französischen Fußballmeister Paris St. Germain in der Ligue 1 Tabellenführer AS Monaco auf den Fersen. Die Hauptstädter siegten am 23. Spieltag bei Aufsteiger Dijon FCO mit 3:1 (1:1) und verdrängten OGC Nizza vom zweiten Rang. Der Klub des ehemaligen Bundesliga-Trainers Lucien Favre unterlag im Spitzenspiel bei Tabellenführer Monaco mit 0:3 (0:0).

Das Team aus dem Fürstentum liegt weiter drei Punkte vor PSG, das Nizza aufgrund der besseren Tordifferenz überflügelte.

Drei Tage nach seiner Zwei-Tore-Gala im nationalen Pokal beim 4:0 von PSG bei Stade Rennes blieb Draxler am Samstag ohne Treffer. Lucas (29.), Thiago Silva (81.) und Edinson Cavani (84.) trafen für den Champions-League-Achtelfinalisten.

Für die Monegassen trafen Valère Germain (47.) sowie zweimal Radael Falcao (60., 81.) gegen den früheren Tabellenführer.