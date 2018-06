Frankfurt/Main (SID) - Die spielerische Leichtigkeit von Kindern und ihr Spaß am Sport stehen im Mittelpunkt eines neuen TV-Spots, mit dem die Bundesliga-Stiftung und die Deutsche Sporthilfe ihr gemeinsames Engagement für den Nachwuchs fortsetzen. Die Botschaft "Wir glauben an Talente" wird in dem Clip vermittelt.

Ziel der seit 2009 erfolgreichen Partnerschaft von Bundesliga-Stiftung und Deutscher Sporthilfe ist es, den Nachwuchs auf seinem Weg zu unterstützen ? möglichst bis in die Weltspitze.

Rund 380 begabte Nachwuchssportler aus 50 Sportarten wurden von der Bundesliga-Stiftung bereits finanziell und ideell unterstützt. Sie gewannen bislang zwölf olympische Medaillen (viermal Gold, fünfmal Silber, dreimal Bronze). Hinzu kommen mehr als 50 Siege bei Welt- und Europameisterschaften.