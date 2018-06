Köln (SID) - Im Topspiel des 19. Spieltages der Fußball-Bundesliga erwartet Borussia Dortmund Aufsteiger RB Leipzig. Das Verfolgerduell im ehemaligen Westfalenstadion wird um 18.30 Uhr angepfiffen. Drei Stunden zuvor erwartet Tabellenführer Bayern München Schalke 04. Borussia Mönchengladbach trifft bei der Heimpremiere von Trainer Dieter Hecking auf den SC Freiburg. 1899 Hoffenheim will gegen den FSV Mainz 05 nach der ersten Saisonniederlage in die Erfolgsspur zurückkehren. Der 1. FC Köln erwartet den VfL Wolfsburg, Hertha BSC spielt gegen den FC Ingolstadt.

Das erste Skifliegen des WM-Winters findet in Oberstdort statt. Die deutschen Hoffnungen ruhen dabei in erster Linie auf Winterberg-Sieger Andreas Wellinger. Der erste von zwei Durchgängen auf der für zwölf Millionen Euro umgebauten Heini-Klopfer-Schanze beginnt um 16.00 Uhr.

Die nordischen Kombinierer des Deutschen Skiverbandes wollen ihre Siegessserie im südkoreanischen Pyeongchang fortsetzen. Bisher gewannen die deutschen Athleten alle 15 Einzelwettkämpfe der Saison. Im Olympiaort von 2018 beginnt das Springen um 10.00 Uhr, der Langlauf startet um 12.30 Uhr.

Eine Woche nach der WM in Igls steht für die deutschen Rodler der Heim-Weltcup in Oberhof an. Die Doppelsitzer gehen ab 9.00 Uhr in den Eiskanal, die Männer starten ihren Einzel-Wettbewerb um 12.45 Uhr.

Beim Davis-Cup-Duell zwischen Deutschland und Belgien steht in Frankfurt/Main ab 13.00 Uhr das Doppel auf dem Programm. Voraussichtlich trefen Mischa Zverev/Jan-Lennard Struff auf Ruben Bemelmans/Joris De Loore. Die Besetzungen können aber noch kurzfristig geändert werden.