Dresden (SID) - Die deutsche Hoffnungsträgerin Anna Seidel hat beim Shorttrack-Weltcup in Dresden Lehrgeld gezahlt. Beim Comeback nach achtmonatiger Verletzungspause belegte die 18-Jährige in ihrem 1500-m-Halbfinallauf am Samstag den letzten Platz und verpasste als Gesamt-19. den Einzug in die Medaillenrunde. "Ich habe gemerkt, dass ich doch noch etwas Zeit brauche. Taktisch habe ich den einen oder anderen Fehler gemacht", sagte Seidel, die am Sonntag nochmals über die lange Einzeldistanz startet.

Junioren-Bundestrainerin Diana Scheibe, die den erkrankten Chef-Bundestrainer Miroslaw Bojadschijew vertritt, sah bei Seidel dennoch positive Ansätze: "Sie ist am Anfang ein gutes Rennen gelaufen, hat dann aber leider beim Überholen den falschen Weg gewählt und an Geschwindigkeit verloren."

Vor 1950 Zuschauern war für Bianca Walter über 1000 m im Viertelfinale Endstation, die Dresdnerin belegte den 14. Platz. Bei den Männern wurde Felix Spiegl über 1000 m 19., Christoph Schubert und Tom Rietzke belegten über 1500 m die Plätze 18 und 37.