New York (SID) - Für die deutschen Basketball-Stars Dennis Schröder und Dirk Nowitzki ist das Wochenende in der nordamerikanischen Profiliga NBA erfolgreich verlaufen. Schröder festigte mit den Atlanta Hawks durch den zweiten Sieg in Folge mit 113:86 gegen Orlando Magic den vierten Platz im Osten. Tags zuvor schon hatten Nowitzki und die Dallas Mavericks bei ihrer Aufholjagd durch den vierten Sieg nacheinander mit 108:104 bei den Portland Trail Blazers fortgesetzt.

Schröder bot beim Hawks-Erfolg mit 17 Punkten eine ansprechende Vorstellung. Erfolgreichste Werfer in Atlantas Team waren allerdings Tim Hardaway und Paul Millsap mit jeweils 21 Zählern. Im Kampf um die acht Play-off-Plätze im Osten hatte Atlanta nach den Samstag-Spielen einen Vorsprung von sieben Siegen auf den Tabellenneunten Charlotte Hornets.

Nur noch zwei Siege hinter dem Tabellenachten lagen im Westen Nowitzkis Mavericks nach ihrem Sieg in Portland auf Rang zehn. Nowitzki verbuchte auf der Center-Position neun Punkte. Beim neunten Sieg der zu Saisonbeginn zunächst abgeschlagenen Texaner in den vergangenen zwölf Spielen ragte Yogi Ferell mit 32 Punkten heraus.

Im Gegensatz zu Schröder und Nowitzki blieb dem Ex-Münchner Paul Zipser mit den Chicago Bulls ein Erfolgserlebnis verwehrt. Beim 117:121 bei den Houston Rockets konnte Zipsers Mannschaft eine gelungene Aufholjagd letztlich nicht auch noch mit dem Sieg krönen. Zipser kam während seiner 29 Minuten auf dem Parkett auf elf Punkte.

Unterdessen knackte Superstar LeBron James von Meister Cleveland Cavaliers einen weiteren Rekord: Beim 111:104 des Titelverteidigers bei den New York Knicks erreichte James mit seinem zwölften Punkt von insgesamt 32 Zählern mit 32 Jahren und 36 Tagen als jüngster Spieler der NBA-Geschichte die Marke von 28.000 Karriere-Punkten. James übertrumpfte damit den bisherigen Rekord von Kobe Bryant, der mit 33 Jahren und 131 Tagen an diesem Meilenstein angekommen war.