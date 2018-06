Berlin (AFP) Die SPD will nach der Zwölf-Millionen-Euro-Abfindung an das ehemalige VW-Vorstandsmitglied Christine Hohmann-Dennhardt gesetzlich gegen hohe Managerbezüge vorgehen. Der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz habe angekündigt, für mehr Lohngerechtigkeit zu sorgen. sagte Generalsekretärin Katarina Barley der "Bild am Sonntag". "Wenn die Konzerne nicht im Eigeninteresse oder aus gesundem Menschenverstand diese Millionensummen als Boni oder Abfindungen begrenzen, muss es der Gesetzgeber tun."

