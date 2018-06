Berlin (AFP) Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hat sich hinter die Forderung von Generalbundesanwalt Peter Frank nach mehr personeller Unterstützung aus den Bundesländern gestellt. "Wir unterstützen den Appell des Generalbundesanwalts an die Länder ganz ausdrücklich", erklärte ein Sprecher des Justizministeriums am Sonntag in Berlin.

