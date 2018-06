Teheran (AFP) Nach der vorläufigen Aufhebung des Einreiseverbots für Muslime durch einen US-Bundesrichter erlaubt der Iran Ringern aus den USA nun doch die Teilnahme an einem internationalen Wettkampf in diesem Monat. Das teilte der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif am Sonntag über den Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.