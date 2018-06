Saint Paul (SID) - Weltmeister Cameron Naasz (USA) hat mit Platz drei beim Heimspiel in Saint Paul/Minnesota die Führung in der WM-Serie Red Bull Crashed Ice übernommen. Der Sieg ging an den Kanadier Dean Moriarity. Martin Niefnecker (Garmisch-Partenkirchen) überstand im dritten Rennen der Saison erstmals die Auftaktrunde und belegte am Ende Rang 18.

"Ich habe in dieser Saison einen Weg gefunden, konstant auf dem Podium zu stehen", erklärte Naasz, der im dritten Rennen in Folge den dritten Rang belegte: "Es ist schön, an der Spitze des Gesamtrankings zu stehen. Aber ich habe nicht viele Punkte Vorsprung. Hinter mir sind eine Menge guter Athleten, die mir im Nacken sitzen."

Beim Saisonfinale in Kanadas Hauptstadt Ottawa (3./4. März) kann Naasz (2350 Punkte) noch von Landsmann Maxwell Dunne (2160), dem Kanadier Scott Croxall (2112,5) und dem in Saint Paul zweitplatzierten Österreicher Marco Dallago (2033,5) abgefangen werden.

Beim Ice Cross Downhill rasen die Teilnehmer auf Schlittschuhen bei bis zu 80 km/h einen mit Hindernissen gespickten Eiskanal hinunter.