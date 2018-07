Dresden (SID) - Die deutsche Hoffnungsträgerin Anna Seidel hat beim Shorttrack-Weltcup in Dresden wie erwartet noch Lehrgeld gezahlt. Beim Comeback nach achtmonatiger Verletzungspause belegte die 18-Jährige in ihrem 1500-m-Halbfinallauf am Samstag den letzten Platz und verpasste als Gesamt-19. den Einzug in die Medaillenrunde. Im zweiten Rennen am Sonntag reichte es für die Olympia-Teilnehmerin zu Rang 16, lag damit aber noch vor Teamkollegin Bianca Walter.

"Ich habe gemerkt, dass ich doch noch etwas Zeit brauche. Taktisch habe ich den einen oder anderen Fehler gemacht", sagte Seidel nach ihrem ersten Einsatz, am Sonntag resümierte sie: "Ich bin glücklich, dass ich wieder zurück auf dem Eis bin. Man erhofft sich immer mehr, aber ich habe beim Heim-Weltcup die Atmosphäre aufgesaugt. Ich hoffe, dass ich künftig auch von den Ergebnissen wieder besser mitmischen kann."

Junioren-Bundestrainerin Diana Scheibe, die den erkrankten Chef-Bundestrainer Miroslaw Bojadschijew vertrat, sah bei Seidel dennoch positive Ansätze: "Sie ist am Anfang ein gutes Rennen gelaufen, hat dann aber leider beim Überholen den falschen Weg gewählt und an Geschwindigkeit verloren. Man hat stellenweise jedoch gemerkt, dass sie sich noch in der Aufbauphase befindet."