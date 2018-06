Athen (AFP) Flüchtlinge in einem Lager bei Athen haben am Montag gegen den Besuch des griechischen Migrationsministers Giannis Mouzalas protestiert. Wie live in griechischen Fernsehsendern zu sehen war, versuchten größtenteils afghanische Flüchtlinge, unter ihnen viele Jugendliche, den Minister am Zugang des Camps Elliniko zu hindern. Sie hatten zuvor einen Hungerstreik aus Protest gegen die schlechten Zustände dem heruntergekommenen Lager angekündigt.

