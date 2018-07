Kabul (AFP) Die Zahl ziviler Opfer bei Kämpfen und Angriffen in Afghanistan hat nach Angaben der UNO im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Wie die UN-Mission in Afghanistan (Unama) am Montag mitteilte, gab es 2016 fast 11.500 zivile Tote oder Verletzte, ein Drittel davon waren Kinder. Die Mission dokumentierte nach eigenen Angaben fast 3500 Todesopfer und mehr als 7900 Verletzte. Das war ein Anstieg von drei Prozent gegenüber 2015.

