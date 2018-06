Berlin (AFP) Als erstes Bundesland hat Berlin Streifenpolizisten mit sogenannten Elektroschockern ausgestattet. Im Rahmen des am Montag begonnenen Testlaufs wurden 20 Polizisten von zwei Abschnitten in den Bezirken Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg mit den so genannten Tasern ausgerüstet, wie Innensenator Andreas Geisel (SPD) erklärte. Bisher war deren Einsatz Spezialeinheiten vorbehalten, nun sollen die Geräte drei Jahre lang im täglichen Dienst erprobt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.